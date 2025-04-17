"العمل" تنظم لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل في نقابة تجار الألبسة

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل، يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على توظيف الأردنيين من خلال تقديم حزمة من الحوافز والدعم.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، حضر اللقاء نقيب تجار الألبسة سلطان علان، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، ومجموعة من التجار والمستثمرين في القطاع.