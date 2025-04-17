"العمل" تنظم لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل في نقابة تجار الألبسة

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، حضر اللقاء نقيب تجار الألبسة سلطان علان، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، ومجموعة من التجار والمستثمرين في القطاع.
ويعد البرنامج الوطني للتشغيل أحد المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز مهارات الشباب الأردني.
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