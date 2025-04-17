الخميس 2025-04-17 05:06 م
 

"العمل" تنظم لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل في نقابة تجار الألبسة

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الخميس، 17-04-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل، يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على توظيف الأردنيين من خلال تقديم حزمة من الحوافز والدعم.

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وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، حضر اللقاء نقيب تجار الألبسة سلطان علان، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، ومجموعة من التجار والمستثمرين في القطاع.


ويعد البرنامج الوطني للتشغيل أحد المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز مهارات الشباب الأردني.

 
gnews

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