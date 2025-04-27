العمل: 7818 زيارة تفتيشية في الربع الأول للعام الحالي

10:45 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728889 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وصل عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل في الربع الأول من العام الحالي إلى 7818 منشأة، ونفذت 5 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة. اضافة اعلان





وبحسب التقرير الربعي لمديرية التفتيش المركزية في الوزارة، حررت فرق التفتيش في الربع الأول للعام الحالي نحو 2386 مخالفة، و1757 إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.



أما عن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية"، فقد بلغت في الربع الأول لهذا العام 2194 شكوى عمالية، منها 1309 شكاوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتم تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، وجرى تحرير 222 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء نحو 422 شكوى.



وتمثلت معظم الشكاوى العمالية التي وصلت إلى منصة "حماية" في عدم دفع الأجور، في حين كانت أقل الشكاوى الواردة للمنصة تتعلق في إجبار العامل على تقديم استقالة.



ووفقًا للتقرير، بلغ مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة خلال الربع الأول من العام الحالي 49 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 27 مخالفة و8 إنذارات، فيما استقبلت الوزارة 6 إبلاغات عبر الرابط المخصص لاستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة.



وزارت فرق التفتيش 45 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها، حررت خلالها 6 مخالفات و20 إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.



أما بالنسبة للشكاوى التي تتعلق بالعاملين في المنازل، فقد بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها في الربع الأول للعام الحالي 219 شكوى.