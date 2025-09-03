استطلاع: 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية لوقف الحرب بغزة

كما كشف الاستطلاع أن 41% من الإسرائيليين يدعمون رئيس الأركان، مقابل 28% فقط يدعمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفيما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أبدى 53% من المستطلعين رغبتهم في تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
-
