استطلاع: 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية لوقف الحرب بغزة

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية، أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية لوقف الحرب في غزة، في حين أيد 39% خيار احتلال القطاع.

كما كشف الاستطلاع أن 41% من الإسرائيليين يدعمون رئيس الأركان، مقابل 28% فقط يدعمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.