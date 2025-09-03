الأربعاء 2025-09-03 02:08 ص
 

استطلاع: 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية لوقف الحرب بغزة

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية، أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية لوقف الحرب في غزة، في حين أيد 39% خيار احتلال القطاع.

كما كشف الاستطلاع أن 41% من الإسرائيليين يدعمون رئيس الأركان، مقابل 28% فقط يدعمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وفيما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أبدى 53% من المستطلعين رغبتهم في تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

 
 
