أسعار الذهب تحطم رقما قياسيا جديدا

الوكيل الإخباري- وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى جديد لها، أمس الثلاثاء، وحطمت الرقم القياسي السابق المسجل في أبريل الماضي.



فقد تجاوز سعر الذهب عتبة الـ 3526 دولارا مقابل الأوقية (الأونصة)، مرتفعا بذلك بنسبة 34% منذ بداية العام الجاري.

ويشير المحللون إلى أن سبب ارتفاع أسعار الذهب ضعف الدولار الأمريكي حاليا والتوقعات حول خفض سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة هذا الشهر.



كما يشعر المستثمرون والتجار بالقلق إزاء التوترات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي يدرس ترامب فكرة إقالته بعد انتقاداته لسياسات ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وتجاهله لمطالب ترامب بخفض سعر الفائدة.



ويعتبر المراقبون هذا الوضع تهديدا لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ما يثير مخاوف لديهم.



ووصلت أسعار الفضة إلى المستوى القياسي أيضا، حيث بلغت 40.8 دولار مقابل الأوقية، ما يعتبر أعلى مستوى لها منذ 14 سنة.



ويتوقع المحللون استمرارا لنمو أسعار الذهب ليصل إلى 4000 دولار في منتصف العام المقبل، حسب توقعات مؤسسة "غولدمان ساكس".



ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب بضعفين تقريبا منذ مطلع عام 2023، حيث تسعى البنوك المركزية للدول إلى زيادة احتياطياتها، ومن بين أكبر مشتري الذهب الهند والصين وتركيا وبولندا.