ترامب: تم إطلاق النار على قارب يحمل المخدرات قادم من فنزويلا

وأشار ترامب إلى أنه سيتم إعلان مزيد من التفاصيل قريبا.
ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "كما أعلن الرئيس للتو، شن الجيش الأمريكي ضربة قاتلة في جنوب الكاريبي ضد سفينة مخدرات غادرت فنزويلا وكانت تديرها منظمة مخدرات مصنفة إرهابية".
وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في 19 أغسطس الماضي، نقلا عن مصادر في البنتاغون، أن ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية (USS Gravely، USS Jason Dunham، USS Sampson) توجهت إلى جنوب البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا "لإجراء عمليات مكافحة عصابات المخدرات".
كما تم الإبلاغ عن نشر غواصة نووية USS Newport News، ومدمرة صواريخ USS Lake Erie، وسفن إنزال، ونحو 4.5 ألف جندي.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع سرا على توجيه يقضي باستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وتتهم واشنطن بلا أساس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالارتباط بما يسمى عصابة "كارتل الشمس" لتهريب المخدرات، وهو ما تنفيه كاراكاس بشكل قاطع.
وسبق أن أعرب مادورو عن نيته استخدام قوات الميليشيا البوليفارية - التي تضم حوالي 4.5 مليون مقاتل في جميع أنحاء البلاد - ردا على "التهديدات" الأمريكية، داعيا إلى الخروج في مسيرات للتنديد بسياسة واشنطن تجاه كاراكاس.
روسيا اليوم
