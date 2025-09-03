ترامب: لم أفعل شيء ليومين فبدأ الجميع بالحديث عن موتي

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه لم ير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، واصفا هذه الشائعات بـ"المجنونة".



وردا على سؤال الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد رأى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، أجاب: "لا"، مؤكدا أنه يعتبر مثل هذه الشائعات "مجنونة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم أفعل أي شيء لمدة يومين، وبدأ الجميع يقولون إن هناك خطب ما بشأني".



وانتشر مؤخرا وسم "ترامب ميت" عبر منصات التواصل الاجتماعي والتكهنات التي تداولها ناشطون على نطاق واسع جدا مستندين في ذلك على غياب سيد البيت الأبيض عن الظهور الإعلامي على غير العادة ومن دون توضيحات رسمية بهذا الخصوص.