الأربعاء 2025-09-03 12:33 ص
 

ترامب: لم أفعل شيء ليومين فبدأ الجميع بالحديث عن موتي

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 03-09-2025 12:14 ص

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه لم ير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، واصفا هذه الشائعات بـ"المجنونة".

وردا على سؤال الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد رأى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاته، أجاب: "لا"، مؤكدا أنه يعتبر مثل هذه الشائعات "مجنونة".

اضافة اعلان


وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم أفعل أي شيء لمدة يومين، وبدأ الجميع يقولون إن هناك خطب ما بشأني".


وانتشر مؤخرا وسم "ترامب ميت" عبر منصات التواصل الاجتماعي والتكهنات التي تداولها ناشطون على نطاق واسع جدا مستندين في ذلك على غياب سيد البيت الأبيض عن الظهور الإعلامي على غير العادة ومن دون توضيحات رسمية بهذا الخصوص.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال أسعار الذهب تحطم رقما قياسيا جديدا

ترامب: تم إطلاق النار على قارب يحمل المخدرات قادم من فنزويلا

عربي ودولي ترامب: تم إطلاق النار على قارب يحمل المخدرات قادم من فنزويلا

الرواشدة يتفقد التجارب البحثية في محطة الحسين للبحوث الزراعية

أخبار محلية الرواشدة يتفقد التجارب البحثية في محطة الحسين للبحوث الزراعية

ا

عربي ودولي ترامب: لم أفعل شيء ليومين فبدأ الجميع بالحديث عن موتي

جنود احتياط إسرائيليون يرفضون الخدمة إذا أُمروا باحتلال غزة

فلسطين جنود احتياط إسرائيليون يرفضون الخدمة إذا أُمروا باحتلال غزة

ا

عربي ودولي "لوفيغارو": تركيا ستتخطى فرنسا بحاملات الطائرات

ترامب: أشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه بوتين

عربي ودولي ترامب: أشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه بوتين

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية



 
 





الأكثر مشاهدة