وزير السياحة: خطط لتطوير المواقع الأثرية في الكرك

الوكيل الإخباري-زار وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد الحجازين، اليوم الثلاثاء، متحف أخفض مكان على سطح الأرض (388 مترًا تحت مستوى سطح البحر) وموقع كهف النبي لوط الأثري في منطقة غور الصافي جنوب البحر الميت.

وقال الحجازين إن هناك خططا لتطوير المواقع الأثرية والسياحية في المنطقة ومحافظة الكرك، للاستفادة من الميزات النسبية الطبيعية والبيئية للمنطقة، مؤكدا حرص الوزارة على إشراك المجتمع المحلي في المشاريع السياحية بما يسهم في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل لسكان المنطقة.



بدوره، أشار مدير آثار الكرك، محمد الطراونة، إلى أن المتحف يضم قاعة عرض مركزية وقاعة للتعليم والمعارض الدورية، إلى جانب مختبرات حفظ وترميم، وغرف تخزين، ومكتبة، ومقهى، ومتجر يديره سكان محليون، وغرف إقامة للعاملين في مشاريع الحفريات الأثرية.



وبين أن المتحف أسسه فريق من وزارة الآثار، بالتعاون مع عالم الآثار اليوناني الدكتور قسطنطين بوليتس، وصممه المعماري الأردني جورج حكيم، الذي استلهم شكل المبنى من أصداف الأمونيت الأحفورية الموجودة في المنطقة.