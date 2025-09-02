وزير السياحة: خطط لتطوير المواقع الأثرية في الكرك

وقال الحجازين إن هناك خططا لتطوير المواقع الأثرية والسياحية في المنطقة ومحافظة الكرك، للاستفادة من الميزات النسبية الطبيعية والبيئية للمنطقة، مؤكدا حرص الوزارة على إشراك المجتمع المحلي في المشاريع السياحية بما يسهم في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل لسكان المنطقة.
بدوره، أشار مدير آثار الكرك، محمد الطراونة، إلى أن المتحف يضم قاعة عرض مركزية وقاعة للتعليم والمعارض الدورية، إلى جانب مختبرات حفظ وترميم، وغرف تخزين، ومكتبة، ومقهى، ومتجر يديره سكان محليون، وغرف إقامة للعاملين في مشاريع الحفريات الأثرية.
وبين أن المتحف أسسه فريق من وزارة الآثار، بالتعاون مع عالم الآثار اليوناني الدكتور قسطنطين بوليتس، وصممه المعماري الأردني جورج حكيم، الذي استلهم شكل المبنى من أصداف الأمونيت الأحفورية الموجودة في المنطقة.
ورافق الوزير في جولته، مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنة ومديرة المتحف الدكتورة جميلة اشتيوي، حيث جرى الاطلاع على سير العمل وتفقد جاهزية المواقع السياحية في المنطقة لاستقبال الزوار من الداخل والخارج.
