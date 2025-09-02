تخريج المشاركات في دورات إنشاء مشاريع زراعية بعجلون

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد البلاونة أهمية التركيز على مشاريع تهدف إلى تمكين المرأة الريفية، وتعزيز دورها في التنمية الزراعية والاقتصادية.

وقال البلاونة، خلال رعايته اليوم الثلاثاء، فعاليات تخريج المشاركات في دورات إنشاء مشاريع زراعية في محافظة عجلون، إن أكثر من 2 مليون دينار أنففتها المؤسسة كقروض لدعم المشاريع المنزلية الزراعية، حيث استفادت مشاريع الطاقة المتجددة من خدمات المؤسسة.



وأشار إلى أن المؤسسة تركز على الزيارات الميدانية للاطلاع على خدمات فروع المؤسسة في المحافظات، وقصص النجاح للمشاريع الريادية والتجارب الناجحة وزياره المناطق الإنتاجية في الأردن.



ولفت إلى أنه يتم تحفيز وتشجيع الشباب والمرأة للأطفال على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، بهدف الاعتماد على الذات وتحسين دخل الأسر.



من جهتها، قالت رئيسة اتحاد المزارعات زينب المومني إننا نفتخر بالتشاركية مع الإقراض الزراعي ووزارة الزراعة، حيث سيكون هناك تعاون بناء وواقعي واتفاقية تسهل القروض لصغار المزارعين والمزارعات الذين تم بناء قدراتهم وتمكينهم من قبل الاتحاد.



وبينت أن الاتحاد يعمل على تأهيل وتدريب نحو 200 سيدة إلى جانب المستفيدين من مشاريع قائمة، انعكست على أرض الواقع وسط تطلعات لمزيد من الدعم الحكومي والشراكات التي تضمن استمرارية هذه النجاحات.