العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثقة في مشروع وطني يعلي قيمة الإنسان

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يسير بثباتٍ نحو مشروع وطني متجدد، قوامه الإصلاح الشامل والتحديث المتدرج، وإعادة تعريف أولويات الدولة بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي، ويكرس مكانتها واحة أمن واستقرار وسط إقليم يعصف بالتحديات.
وأضاف أن الرؤية الملكية تقوم على إعلاء شأن الإنسان الأردني، باعتباره الركيزة الأولى للتنمية وهدفها الأسمى، مشيرا إلى أن جلالة الملك جعل من تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الإنتاجية الوطنية، ودعم المبادرة والإبداع، مداخل رئيسة لصياغة أردن المستقبل.
وقالوا إن الأردن يعلو ولا يعلى عليه، مؤكدين تمسّكهم بالنهج الهاشمي القائم على الثبات والوفاء، والتفافهم حول الرؤية الملكية التي أرست للأردن نهجا قويما في الإصلاح والتحديث، ودعم القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وصون المقدسات في القدس الشريف، مشددين على أن الأردن سيبقى كما أراده الهاشميون ركيزة استقرار ومنارة للحق في محيطٍ تتقلب فيه المواقف وتغيب فيه الثوابت.
