الأحد 2025-10-19 03:33 م
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثقة في مشروع وطني يعلي قيمة الإنسان

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الزيادي وشباب "أفق التغيير"
الأحد، 19-10-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة الزيادي، ووفدا شبابيا من مبادرة "أفق التغيير"، في لقاءين منفصلين، تناولا المرتكزات الوطنية للرؤية الملكية الشاملة، ودور المجتمعات المحلية والشباب في صوغ ملامح المستقبل الأردني الواعد.

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يسير بثباتٍ نحو مشروع وطني متجدد، قوامه الإصلاح الشامل والتحديث المتدرج، وإعادة تعريف أولويات الدولة بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي، ويكرس مكانتها واحة أمن واستقرار وسط إقليم يعصف بالتحديات.

وأضاف أن الرؤية الملكية تقوم على إعلاء شأن الإنسان الأردني، باعتباره الركيزة الأولى للتنمية وهدفها الأسمى، مشيرا إلى أن جلالة الملك جعل من تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الإنتاجية الوطنية، ودعم المبادرة والإبداع، مداخل رئيسة لصياغة أردن المستقبل.

من جهتهم، عبّر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الهاشمية الحكيمة، مشيدين بما يوليه جلالة الملك من رعاية متواصلة لمسيرة الوطن، وحرصه الدائم على الارتقاء بمكانة الأردن وتعزيز حضوره، إيمانا منه بأن الثروة الوطنية الحقيقية تكمن في الإنسان الأردني، وبأن العمل من أجل رفعة الوطن هو أسمى أشكال الانتماء والولاء.

وقالوا إن الأردن يعلو ولا يعلى عليه، مؤكدين تمسّكهم بالنهج الهاشمي القائم على الثبات والوفاء، والتفافهم حول الرؤية الملكية التي أرست للأردن نهجا قويما في الإصلاح والتحديث، ودعم القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وصون المقدسات في القدس الشريف، مشددين على أن الأردن سيبقى كما أراده الهاشميون  ركيزة استقرار ومنارة للحق في محيطٍ تتقلب فيه المواقف وتغيب فيه الثوابت.

 
 
خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الزيادي وشباب "أفق التغيير"

العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي بثقة في مشروع وطني يعلي قيمة الإنسان

