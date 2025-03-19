العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج في الاستقلالية السياسية والدفاع عن القضايا العربية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته بثقة وثبات، مستندًا إلى مبادئه الراسخة واستقلالية قراره الوطني، ما جعله دولة ذات حضور سياسي أصيل وفاعل في المنطقة والعالم.



وشدد العيسوي على أن الأردن نموذجًا في الحكمة والاعتدال، وداعمًا لقضايا أمته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك، ومنذ توليه المسؤولية، عمل على تعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان البلوي، وفدين من وجهاء وأبناء عشائر الشركس وعشيرة حجازين، في لقاءين منفصلين، حيث تناول اللقاءان الدور المحوري للقيادة الهاشمية في الحفاظ على استقرار الأردن ومكانته، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

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