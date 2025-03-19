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العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج في الاستقلالية السياسية والدفاع عن القضايا العربية

خلال لقائه وفدين من وجهاء عشائر الشركس وعشيرة حجازين
خلال لقائه وفدين من وجهاء عشائر الشركس وعشيرة حجازين
 
الأربعاء، 19-03-2025 04:23 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته بثقة وثبات، مستندًا إلى مبادئه الراسخة واستقلالية قراره الوطني، ما جعله دولة ذات حضور سياسي أصيل وفاعل في المنطقة والعالم.

وشدد العيسوي على أن الأردن نموذجًا في الحكمة والاعتدال، وداعمًا لقضايا أمته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك، ومنذ توليه المسؤولية، عمل على تعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان البلوي، وفدين من وجهاء وأبناء عشائر الشركس وعشيرة حجازين، في لقاءين منفصلين، حيث تناول اللقاءان الدور المحوري للقيادة الهاشمية في الحفاظ على استقرار الأردن ومكانته، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

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 من جانبهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم الكبير بجلالة الملك عبدالله الثاني وقيادته الحكيمة، مؤكدين دعمهم التام لجهوده في تعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا.

وأعربوا عن فخرهم بالمكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية، مشيرين إلى أن جلالة الملك يواصل مسيرة البناء والتحديث على نهج الأجداد من الهاشميين، بجهد دؤوب وعزيمة لا تعرف التراجع.

 وقالوا إن "قيادتنا الهاشمية ترسم مستقبلا مشرقا للوطن، وتمضي بثقة وإصرار نحو مستقبل أفضل لتعزيز قدرة الأردن، وجعله أنموذجا في الصمود والتكاتف، ويبرهن للعالم أنه سيظل الحمى العربي الهاشمي المنيع الآمن، والمدافع الصادق عن قضايا العدل والسلام".

 
 
gnews

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