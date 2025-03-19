العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج في الاستقلالية السياسية والدفاع عن القضايا العربية

وشدد العيسوي على أن الأردن نموذجًا في الحكمة والاعتدال، وداعمًا لقضايا أمته، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك، ومنذ توليه المسؤولية، عمل على تعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان البلوي، وفدين من وجهاء وأبناء عشائر الشركس وعشيرة حجازين، في لقاءين منفصلين، حيث تناول اللقاءان الدور المحوري للقيادة الهاشمية في الحفاظ على استقرار الأردن ومكانته، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأعربوا عن فخرهم بالمكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية، مشيرين إلى أن جلالة الملك يواصل مسيرة البناء والتحديث على نهج الأجداد من الهاشميين، بجهد دؤوب وعزيمة لا تعرف التراجع.
وقالوا إن "قيادتنا الهاشمية ترسم مستقبلا مشرقا للوطن، وتمضي بثقة وإصرار نحو مستقبل أفضل لتعزيز قدرة الأردن، وجعله أنموذجا في الصمود والتكاتف، ويبرهن للعالم أنه سيظل الحمى العربي الهاشمي المنيع الآمن، والمدافع الصادق عن قضايا العدل والسلام".
-
أخبار متعلقة
-
إيقاف ملحمتين عن العمل في عجلون
-
الملك: استئناف إسرائيل هجماتها على غزة يعدّ خطوة بالغة الخطورة
-
العيسوي يعزي البدارين وأبو سليم والدباس والبسطامي والطرزي والحياصات وبدوي
-
اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية
-
بحث تعزيز البيئة التعليمية الدامجة في عجلون
-
رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي
-
التنمية الاجتماعية: نظام ترخيص جمع التبرعات يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 24 جريحا أصيبوا بالقصف الاسرائيلي