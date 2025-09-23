الثلاثاء 2025-09-23 03:36 م
 

العيسوي: الأردن سيبقى بفضل قيادته الهاشمية وشعبه واحة عز وأمان

خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية
خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية
 
الثلاثاء، 23-09-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري-   اكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الموقف الأردني بثقة وصلابة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا مساومة عليها، ولا حياد عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي وفدين؛ أحدهما يمثل شباب مبادرة ملهمون للعمل الشبابي، والآخر من أبناء عشيرة الشنتير، إن جلالة الملك يضع معاناة الفلسطينيين ودماء أهل غزة في صميم وجدانه ووجدان الأردنيين جميعاً، لتبقى حاضرة في السياسات والمواقف الأردنية الراسخة، التي تترجم على الأرض دعماً ثابتاً ومستمراً.

وأضاف أن صوت الأردن بقيادة الملك حاضر بقوة في المحافل الدولية، ويضع فلسطين في مركز الاهتمام العالمي، فيما جاءت استجابة الأردن لتوجيهات جلالته الأسرع في إغاثة أهل غزة، عبر القوافل الطبية والمستشفيات الميدانية، لترسيخ البعد الإنساني والسياسي لمواقف الأردن.

وبيّن العيسوي أن الرؤية الملكية لا تقف عند حدود اللحظة الراهنة، بل تستشرف المستقبل، لتؤكد أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها، وحماية حق الأجيال القادمة في العيش بأمن وكرامة.

اضافة اعلان

 

 من جهتهم، قال المتحدثون خلال اللقاء، إن مسيرة الهاشميين في بناء الدولة الأردنية كانت وما تزال عنواناً للثبات والإنجاز، إذ تجذرت عبرها قيم التضحية والإيثار، لتبقى راية الوطن عالية خفاقة، وصوته مسموعاً في مختلف المحافل.

وأكدوا اعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والشجاعة، التي أعلت صوت الأردن، وأكسبته احتراماً دولياً واسعاً، حيث يقدّم الأردن بقيادته الهاشمية نموذجاً فريداً في الحكمة والصلابة وصون المصالح الوطنية.

وأشاروا إلى أن الأردن سيبقى أولاً بقيادته الهاشمية ووعي أبنائه وهمة شبابه، وأن الشباب يشكّلون طاقة متجددة لإبراز صورة الأردن الحقيقية، ونقل مواقف جلالته وجهوده على الصعيدين الوطني والإقليمي، والتصدي لكل محاولات النيل من أمنه واستقراره.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية طرح عطاء لتزويد 18 بلدية بأنظمة طاقة متجددة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة

14

طب وصحة أفضل الأعشاب لتعزيز صحة الأمعاء

لفغ

تكنولوجيا كيف تحسب خرائط جوجل وقت السفر بدقة؟

جسر الملك حسين

أخبار محلية إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر

323232

تكنولوجيا iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone

للسنة الثالثة على التوالي .. محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام

أخبار محلية مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"

i10 تتألق في فعالية “ودّع الصيف مع هيونداي”

أخبار الشركات i10 تتألق في فعالية “ودّع الصيف مع هيونداي”



 
 





الأكثر مشاهدة