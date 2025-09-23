العيسوي: الأردن سيبقى بفضل قيادته الهاشمية وشعبه واحة عز وأمان

وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي وفدين؛ أحدهما يمثل شباب مبادرة ملهمون للعمل الشبابي، والآخر من أبناء عشيرة الشنتير، إن جلالة الملك يضع معاناة الفلسطينيين ودماء أهل غزة في صميم وجدانه ووجدان الأردنيين جميعاً، لتبقى حاضرة في السياسات والمواقف الأردنية الراسخة، التي تترجم على الأرض دعماً ثابتاً ومستمراً.
وأضاف أن صوت الأردن بقيادة الملك حاضر بقوة في المحافل الدولية، ويضع فلسطين في مركز الاهتمام العالمي، فيما جاءت استجابة الأردن لتوجيهات جلالته الأسرع في إغاثة أهل غزة، عبر القوافل الطبية والمستشفيات الميدانية، لترسيخ البعد الإنساني والسياسي لمواقف الأردن.
وبيّن العيسوي أن الرؤية الملكية لا تقف عند حدود اللحظة الراهنة، بل تستشرف المستقبل، لتؤكد أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها، وحماية حق الأجيال القادمة في العيش بأمن وكرامة.
وأكدوا اعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والشجاعة، التي أعلت صوت الأردن، وأكسبته احتراماً دولياً واسعاً، حيث يقدّم الأردن بقيادته الهاشمية نموذجاً فريداً في الحكمة والصلابة وصون المصالح الوطنية.
وأشاروا إلى أن الأردن سيبقى أولاً بقيادته الهاشمية ووعي أبنائه وهمة شبابه، وأن الشباب يشكّلون طاقة متجددة لإبراز صورة الأردن الحقيقية، ونقل مواقف جلالته وجهوده على الصعيدين الوطني والإقليمي، والتصدي لكل محاولات النيل من أمنه واستقراره.
-
أخبار متعلقة
-
طرح عطاء لتزويد 18 بلدية بأنظمة طاقة متجددة
-
الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة
-
إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر
-
مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"
-
الأمن العام: ترفيع الدويري والشرايدة إلى رتبة لواء وإحالتهما إلى التقاعد
-
وزيرة التنمية تلتقي مدير عام مركز الفينيق للدراسات وأعضاء من تحالف همم
-
مركز الحسين للسرطان: بيانات المرضى محفوظة والإجراءات العلاجية مستمرة كالمعتاد
-
التعليم العالي تطلق منصة للإجابة على استفسارات الطلبة بخصوص القبول الموحد