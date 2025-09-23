العيسوي: الأردن سيبقى بفضل قيادته الهاشمية وشعبه واحة عز وأمان

الوكيل الإخباري- اكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الموقف الأردني بثقة وصلابة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا مساومة عليها، ولا حياد عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي وفدين؛ أحدهما يمثل شباب مبادرة ملهمون للعمل الشبابي، والآخر من أبناء عشيرة الشنتير، إن جلالة الملك يضع معاناة الفلسطينيين ودماء أهل غزة في صميم وجدانه ووجدان الأردنيين جميعاً، لتبقى حاضرة في السياسات والمواقف الأردنية الراسخة، التي تترجم على الأرض دعماً ثابتاً ومستمراً.



وأضاف أن صوت الأردن بقيادة الملك حاضر بقوة في المحافل الدولية، ويضع فلسطين في مركز الاهتمام العالمي، فيما جاءت استجابة الأردن لتوجيهات جلالته الأسرع في إغاثة أهل غزة، عبر القوافل الطبية والمستشفيات الميدانية، لترسيخ البعد الإنساني والسياسي لمواقف الأردن.



وبيّن العيسوي أن الرؤية الملكية لا تقف عند حدود اللحظة الراهنة، بل تستشرف المستقبل، لتؤكد أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها، وحماية حق الأجيال القادمة في العيش بأمن وكرامة.

