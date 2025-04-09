العيسوي: الملك يجسد نهجا هاشميا لوطن أعز وأمنا لا يخترق ومواقف لا تتبدل

وأضاف العيسوي أن جلالة الملك، الذي يستلهم نهجه من الإرث الهاشمي العريق، يمضي بخطى ثابتة على درب الإصلاح الشامل والبناء المؤسسي المتين، في إطار منظومة وطنية تسعى لتكريس الأمن الداخلي، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وصياغة مستقبل يعكس طموحات الأردنيين في التقدم والسيادة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدين من المجتمع المحلي والصحي في محافظة اربد، واخر يمثل جمعية شجرة الحياة للتنمية السياحية الريفية.
وقالوا إن "قيادتنا الهاشمية هي ثروتنا الحقيقية، التي نعتز ونثق بها(..) وإننا بها ماضون وعلى العهد باقون".
كما أشادوا بالمواقف الحاسمة التي يتخذها جلالة الملك دفاعا عن القضية الفلسطينية، وخصوصا رفضه التهجير وكل أشكال التوطين، وتأكيده المستمر على رفض ما يعرف بـ"الوطن البديل".
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