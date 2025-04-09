العيسوي: الملك يجسد نهجا هاشميا لوطن أعز وأمنا لا يخترق ومواقف لا تتبدل

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يرتقي نحو آفاق غير مسبوقة من الإصلاح والتحديث، برؤية ملكية تتجاوز المعتاد وتكتب للوطن مجدا متجددا.



وأضاف العيسوي أن جلالة الملك، الذي يستلهم نهجه من الإرث الهاشمي العريق، يمضي بخطى ثابتة على درب الإصلاح الشامل والبناء المؤسسي المتين، في إطار منظومة وطنية تسعى لتكريس الأمن الداخلي، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وصياغة مستقبل يعكس طموحات الأردنيين في التقدم والسيادة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدين من المجتمع المحلي والصحي في محافظة اربد، واخر يمثل جمعية شجرة الحياة للتنمية السياحية الريفية.

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