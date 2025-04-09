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العيسوي: الملك يجسد نهجا هاشميا لوطن أعز وأمنا لا يخترق ومواقف لا تتبدل

خلال لقائه فعاليات مجتمعية وشعبية
خلال لقائه فعاليات مجتمعية وشعبية
 
الأربعاء، 09-04-2025 03:38 م

الوكيل الإخباري-    أكّد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يرتقي نحو آفاق غير مسبوقة من الإصلاح والتحديث، برؤية ملكية تتجاوز المعتاد وتكتب للوطن مجدا متجددا.

وأضاف العيسوي أن جلالة الملك، الذي يستلهم نهجه من الإرث الهاشمي العريق، يمضي بخطى ثابتة على درب الإصلاح الشامل والبناء المؤسسي المتين، في إطار منظومة وطنية تسعى لتكريس الأمن الداخلي، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وصياغة مستقبل يعكس طموحات الأردنيين في التقدم والسيادة.

 جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدين من المجتمع المحلي والصحي في محافظة اربد، واخر يمثل جمعية شجرة الحياة للتنمية السياحية الريفية.

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وأعرب الحضور عن اعتزازهم العميق بالقيادة الهاشمية، مؤكدين دعمهم الكامل لجلالة الملك وسمو ولي عهده، ووقوفهم خلف الجهود الوطنية المبذولة لخدمة الوطن والمواطن وتعزيز أمنه واستقراره.

وقالوا إن "قيادتنا الهاشمية هي ثروتنا الحقيقية، التي نعتز ونثق بها(..) وإننا بها ماضون وعلى العهد باقون".

كما أشادوا بالمواقف الحاسمة التي يتخذها جلالة الملك دفاعا عن القضية الفلسطينية، وخصوصا رفضه التهجير وكل أشكال التوطين، وتأكيده المستمر على رفض ما يعرف بـ"الوطن البديل".

 
gnews

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