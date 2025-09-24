العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة رسالة حازمة تعبّر عن ضمير الشعوب

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأربعاء، جمع الأول وفداً من المهندسين والمهندسات الأردنيين، فيما ضم اللقاء الثاني عدداً من الشباب والشابات العاملين في مجال الاستشارات والضرائب من مؤسسة جهد الاستشارية.
وقال العيسوي إن جلالة الملك كان صريحاً في رفض سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تعمل على تقويض أسس السلام ودفن فكرة الدولة الفلسطينية، محذراً من أن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى تنذر بخطر إشعال حرب دينية تتجاوز حدود المنطقة.
وشدد على أن الحق الفلسطيني ليس منحة ولا مكافأة، بل حق راسخ لا يقبل النقاش، وأن أي سلام حقيقي لن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتهم، أشاد الحضور بدور جلالة الملك في الدفاع عن فلسطين، معتبرين أن خطابه في الأمم المتحدة عبّر بصدق عن تطلعات الشعب الفلسطيني والأردني، وأكد مكانة الأردن كصوت عادل في مواجهة الاحتلال.
وأشاروا إلى أن القيادة الهاشمية، منذ عهد الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، ظلت صرحاً شامخاً في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن هذا الدور التاريخي المتواصل يعكس القيم الهاشمية الراسخة في نصرة الأشقاء والذود عن قضايا الأمة العادلة.
كما أكدوا أن جلالة الملك يجسّد هذا النهج الأصيل بجهوده المستمرة، سواء في الداخل أو الخارج، فهو كما قالوا "قائم على حل نزاعٍ أو رأب صدعٍ أو إطعام جائع أو إيواء خائف"، في صورة تعكس إنسانية عابرة للحدود.
