الأربعاء 2025-09-24 03:14 م
 

العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة رسالة حازمة تعبّر عن ضمير الشعوب

خلال لقائه فعاليات مهنية وشبابية
الأربعاء، 24-09-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة شكّل رسالة واضحة للعالم أجمع، حملت مواقف راسخة ورؤى ثاقبة، عبّرت عن ضمير الشعوب العربية والإسلامية، ورسّخت الثبات الأردني في الدفاع عن الحق الفلسطيني والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين عقدهما العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأربعاء، جمع الأول وفداً من المهندسين والمهندسات الأردنيين، فيما ضم اللقاء الثاني عدداً من الشباب والشابات العاملين في مجال الاستشارات والضرائب من مؤسسة جهد الاستشارية. 

وقال العيسوي إن جلالة الملك كان صريحاً في رفض سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تعمل على تقويض أسس السلام ودفن فكرة الدولة الفلسطينية، محذراً من أن الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى تنذر بخطر إشعال حرب دينية تتجاوز حدود المنطقة.

 وشدد على أن الحق الفلسطيني ليس منحة ولا مكافأة، بل حق راسخ لا يقبل النقاش، وأن أي سلام حقيقي لن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.

اضافة اعلان

 
من جهتهم، أشاد الحضور بدور جلالة الملك في الدفاع عن فلسطين، معتبرين أن خطابه في الأمم المتحدة عبّر بصدق عن تطلعات الشعب الفلسطيني والأردني، وأكد مكانة الأردن كصوت عادل في مواجهة الاحتلال.

وأشاروا إلى أن القيادة الهاشمية، منذ عهد الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه، ظلت صرحاً شامخاً في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن هذا الدور التاريخي المتواصل يعكس القيم الهاشمية الراسخة في نصرة الأشقاء والذود عن قضايا الأمة العادلة.

كما أكدوا أن جلالة الملك يجسّد هذا النهج الأصيل بجهوده المستمرة، سواء في الداخل أو الخارج، فهو كما قالوا "قائم على حل نزاعٍ أو رأب صدعٍ أو إطعام جائع أو إيواء خائف"، في صورة تعكس إنسانية عابرة للحدود.

 

 
 
