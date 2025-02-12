العيسوي: مواقف الملك الشجاعة التزام بالمصالح الوطنية وتمسك بثوابت الأردن

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن المواقف الشجاعة التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس تعكس التزامه بأولوية المصالح الوطنية، والتمسك بثوابت الأردن ومبادئه.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، ثلاثة وفود، في لقاءات منفصلة، يمثلون جمعية الكتاب المنير الخيرية، وأبناء عشيرة أبو عرار، وأبناء عشيرتي العلاونة وحداد.



وقال العيسوي إن مواقف جلالة الملك مهدت الطريق لبناء موقف عربي موحد، تجاه القضية الفلسطينية، انطلاقا من ركائز أساسية تعتمد على رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون المساس بسكانه، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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