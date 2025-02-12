العيسوي: مواقف الملك الشجاعة التزام بالمصالح الوطنية وتمسك بثوابت الأردن

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، ثلاثة وفود، في لقاءات منفصلة، يمثلون جمعية الكتاب المنير الخيرية، وأبناء عشيرة أبو عرار، وأبناء عشيرتي العلاونة وحداد.
وقال العيسوي إن مواقف جلالة الملك مهدت الطريق لبناء موقف عربي موحد، تجاه القضية الفلسطينية، انطلاقا من ركائز أساسية تعتمد على رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون المساس بسكانه، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالوا إن جهود جلالة الملك المتواصلة والمستمرة، على مختلف الأصعدة والمستويات، تجاه القضية الفلسطينية، كانت بمثابة العين الساهرة للحفاظ على حقوق الاشقاء المشروعة، ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وقدروا عاليا مواقف وتصريحات جلالة الملك الشجاعة، خلال لقائه أمس الرئيس الأمريكي ترمب، والتي تعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين، وكل عربي.
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