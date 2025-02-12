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العيسوي: مواقف الملك الشجاعة التزام بالمصالح الوطنية وتمسك بثوابت الأردن

خلال لقائه وفود عشائرية وفعاليات نسائية
خلال لقائه وفود عشائرية وفعاليات نسائية
الأربعاء، 12-02-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن المواقف الشجاعة التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس تعكس التزامه بأولوية المصالح الوطنية، والتمسك بثوابت الأردن ومبادئه. 

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، ثلاثة وفود، في لقاءات منفصلة، يمثلون جمعية الكتاب المنير الخيرية، وأبناء عشيرة أبو عرار، وأبناء عشيرتي العلاونة وحداد.

وقال العيسوي إن مواقف جلالة الملك مهدت الطريق لبناء موقف عربي موحد، تجاه القضية الفلسطينية، انطلاقا من ركائز أساسية تعتمد على رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون المساس بسكانه، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم بكل قوة خلف القيادة الهاشمية، مشددين على دعمهم المطلق لجميع مواقف وجهود جلالة الملك في الحفاظ على أمن واستقرار الأردن، والدفاع عن قضايا الأمة العادلة.

وقالوا إن جهود جلالة الملك المتواصلة والمستمرة، على مختلف الأصعدة والمستويات، تجاه القضية الفلسطينية، كانت بمثابة العين الساهرة للحفاظ على حقوق الاشقاء المشروعة، ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. 

وقدروا عاليا مواقف وتصريحات جلالة الملك الشجاعة، خلال لقائه أمس الرئيس الأمريكي ترمب، والتي تعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين، وكل عربي.

 
gnews

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