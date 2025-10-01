الأربعاء 2025-10-01 05:00 م
 

العيسوي يعزي عشيرة الصرايرة

العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا
العيسوي
 
الأربعاء، 01-10-2025 03:25 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الصرايرة، بوفاة الدكتور مصلح عبدالله الصرايرة.اضافة اعلان


 ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصرايرة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 
