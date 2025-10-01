العيسوي يعزي عشيرة الصرايرة

03:25 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الصرايرة، بوفاة الدكتور مصلح عبدالله الصرايرة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الصرايرة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.