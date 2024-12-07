 
السبت 2024-12-07 07:49 م
 

العيسوي يفتتح مبنى جمعية سيدات قرى حوض الديسة ويتابع سير تنفيذ الخطة الشاملة لوادي رم

تفقد مشروع تأهيل القرية الحضرية الملكية وإنشاء فرع لمركز زها الثقافي بالعقبة.
تفقد مشروع تأهيل القرية الحضرية الملكية وإنشاء فرع لمركز زها الثقافي بالعقبة.
السبت، 07-12-2024 05:43 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، المبنى الجديد لجمعية سيدات قرى حوض الديسة التعاونية الذي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، ببنائه خلال زيارته السابقة للجمعية.

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وكان جلالة الملك، قد زار الجمعية، في كانون الثاني من العام الماضي، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، حيث اطلع جلالتهما على البرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعية.

 

وفي منطقة وادي رم، تفقد العيسوي سير عمل تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منطقة رم التي أطلقت تحت الرعاية الملكية السامية.


واستمع العيسوي، إلى شرح قدمه رئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة، حول تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة، والتي تشمل أربعة محاور رئيسية: تنظيم النشاط السياحي وتطوير تسويق المنتج، والتنظيم الحضري والخدمات البلدية، وتمكين المجتمعات المحلية، وإدارة وحماية المحمية الطبيعية والبيئة المحيطة.

 

 

 
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