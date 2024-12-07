العيسوي يفتتح مبنى جمعية سيدات قرى حوض الديسة ويتابع سير تنفيذ الخطة الشاملة لوادي رم

وكان جلالة الملك، قد زار الجمعية، في كانون الثاني من العام الماضي، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، حيث اطلع جلالتهما على البرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعية.
واستمع العيسوي، إلى شرح قدمه رئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة، حول تقدم سير العمل في تنفيذ الخطة، والتي تشمل أربعة محاور رئيسية: تنظيم النشاط السياحي وتطوير تسويق المنتج، والتنظيم الحضري والخدمات البلدية، وتمكين المجتمعات المحلية، وإدارة وحماية المحمية الطبيعية والبيئة المحيطة.
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