الإثنين 2025-09-22 11:59 ص
 

الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
 
الإثنين، 22-09-2025 11:46 ص
الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود ومبنى المسافرين وبعض مشاريع التأهيل لمركز حدود الكرامة. اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

أخبار محلية منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

احتفال برفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية سان دوني

فلسطين رفع العلم الفلسطيني فوق بلدية سان دوني في فرنسا

5454

طب وصحة اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة

ؤلا

أخبار الشركات منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية

666

طب وصحة هل مخاط الأنف يمكن أن يؤثر على الرئة؟

54

طب وصحة 9 علامات مفاجئة تدل على أنك لا تنام جيدا

منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الثقافة



 
 





الأكثر مشاهدة