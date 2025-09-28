الفرجات يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني ضيف الله سليمان الفرجات، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه.

ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.