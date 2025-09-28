الأحد 2025-09-28 04:19 م
 

الفرجات يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤدي القسم القانوني
رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤدي القسم القانوني
 
الأحد، 28-09-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني ضيف الله سليمان الفرجات، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه.

ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.


وحضر أداء القسم وزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.

 
 
