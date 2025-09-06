القضاة يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري

الوكيل الإخباري- قدّم السفير سفيان القضاة، السبت، أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، سفيرا مفوّضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للأردن لدى سوريا، خلال مراسم جرت في قصر الشعب الرئاسي.

ونقل السفير القضاة تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتمنياته للشعب السوري بمزيد من التقدّم والنماء.