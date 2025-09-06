القضاة يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري

ونقل السفير القضاة تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتمنياته للشعب السوري بمزيد من التقدّم والنماء.
وطلب الرئيس الشرع نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مبديا اهتمام الحكومة السورية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لمكافحة الأوبئة ينفذ تدريبا لضبط العدوى في معان
-
بلدية بني كنانة تدعو للمحافظة على بيئة المنطقة
-
"الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ مشاريع سقيا الماء والوجبات الساخنة على الأهل بغزة
-
تنشيط السياحة تختتم المعرض المتنقل في طوكيو واوساكا
-
"حقوق الأردنية" تتأهل لنهائيات مسابقة الأمم المتحدة للمحاكمات الصورية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزيرة التخطيط: نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهو مؤشر إيجابي
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الغنيمات