السبت 2025-09-06 10:20 م
 

القضاة يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري

السفير سفيان القضاة يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع
السفير سفيان القضاة يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع
 
السبت، 06-09-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-   قدّم السفير سفيان القضاة، السبت، أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، سفيرا مفوّضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للأردن لدى سوريا، خلال مراسم جرت في قصر الشعب الرئاسي.

اضافة اعلان


ونقل السفير القضاة تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتمنياته للشعب السوري بمزيد من التقدّم والنماء.


وطلب الرئيس الشرع نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مبديا اهتمام الحكومة السورية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

أخبار محلية الوطني لمكافحة الأوبئة ينفذ تدريبا لضبط العدوى في معان

بلدية بني كنانة تدعو للمحافظة على بيئة المنطقة

أخبار محلية بلدية بني كنانة تدعو للمحافظة على بيئة المنطقة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ مشاريع سقيا الماء والوجبات الساخنة على الأهل بغزة

​وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تغيث غزة بأكثر من 10 آلاف طن منذ فتح المعابر

فلسطين ​وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تغيث غزة بأكثر من 10 آلاف طن منذ فتح المعابر

هيئة تنشيط السياحة

أخبار محلية تنشيط السياحة تختتم المعرض المتنقل في طوكيو واوساكا

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء

أخبار محلية "حقوق الأردنية" تتأهل لنهائيات مسابقة الأمم المتحدة للمحاكمات الصورية

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

السفير سفيان القضاة يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع

أخبار محلية القضاة يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري



 
 





الأكثر مشاهدة