القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

وقال مفتي القوات المسلحة:" هذا يوم مبارك تتشرف فيه قواتنا المسلحة الباسلة، بالاحتفال والمشاركة العالمية بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، عنوانه المحبة والتعارف والرقي الحضاري والتآلف، الذي يسعى إليه العلماء والعقلاء والأعلام الحكماء، الذين ترتفع بهم الأوطان وتتعافى بهم الأبدان وبهم تُحْبَط شرور المجرمين والإجرام".
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