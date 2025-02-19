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القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
الأربعاء، 19-02-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية اليوم الأربعاء، احتفال القوات المسلحة الأردنية بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان لعام 2025، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وسماحة قاضي القضاة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والملحقين العسكريين لدى المملكة، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية والمسؤولين المدنيين.

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وقال مفتي القوات المسلحة:" هذا يوم مبارك تتشرف فيه قواتنا المسلحة الباسلة، بالاحتفال والمشاركة العالمية بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، عنوانه المحبة والتعارف والرقي الحضاري والتآلف، الذي يسعى إليه العلماء والعقلاء والأعلام الحكماء، الذين ترتفع بهم الأوطان وتتعافى بهم الأبدان وبهم تُحْبَط شرور المجرمين والإجرام".

 
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