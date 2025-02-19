القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

الوكيل الإخباري- مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية اليوم الأربعاء، احتفال القوات المسلحة الأردنية بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان لعام 2025، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وسماحة قاضي القضاة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والملحقين العسكريين لدى المملكة، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية والمسؤولين المدنيين.

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