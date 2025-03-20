الخميس 2025-03-20 04:49 م
 

القوات المسلحة تواصل توزيع "طرود الخير" على الأسر العفيفة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 20-03-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري-   تواصل القوات المسلحة الأردنية وللأسبوع الثالث على التوالي توزيع طرود الخير الرمضانية على الأسر العفيفة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

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وتحتوي الطرود على مواد غذائية وتموينية أساسية، جرى تجهيزها من خلال المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ليصار إلى توزيعها بالتنسيق مع جمعيات خيرية وهيئات شبابية، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على هذه الأسر.


ويأتي توزيع الطرود في إطار الدور التنموي والتكافلي الذي تقوم به القوات المسلحة لمساعدة المواطنين في شهر رمضان المبارك.


كما ويستمر المخبزين المتنقلين التابعين لمديرية التموين والنقل الملكي في شمال وجنوب المملكة بإنتاج الخبز بشكل يومي طيلة أيام الشهر الفضيل، وذلك ضمن مبادرة ملكية تسعى للوصول إلى الأسر العفيفة هناك.


كما وستقوم القوات المسلحة خلال الأسبوع المقبل بتوزيع حلوى العيد على آلاف من الأسر المعوزة بهدف مشاركة هذه الأسر فرحة عيد الفطر السعيد. 

 
 
gnews

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