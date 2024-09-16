الكابتن الخشمان يهنىء الدكتور البطاينة

الوكيل الإخباري- معالي الاخ الحبيب الدكتور علاء عارف البطاينة المحترم - باسمي ونيابة عن اعضاء المجلس المركزي والهيئه العامه في حزب تيار الاتحاد الوطني الاردني نبارك لك ثقة سيدي ومولاي جلاله الملك عبدالله الثاني المعظم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في المهمات الموكلة اليكم ونحن متأكدين من قدراتكم وحنكتكم ووطنيتكم والتي عرفناكم تاريخيا اهلا لها وعرفناكم رجل المواقف والحق في مختلف المناصب التي عملتم بها لخدمة الوطن والقياده الهاشميه . عين الله ترعاكم وحفظكم الله واعانكم على الاستمرار في تادية مهماتكم الوطنيه باقتدار كما انتم دائما .

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