اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

واستعرض اللواء المعايطة خلال حفل التخريج، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في مشهد عكس مستوى الاحترافية والانضباط الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب.
وتلقى الخريجون خلال الدورة عدداً من المساقات العلمية المتخصصة بالعلوم الشُرطية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى برامج تدريبية مكثفة حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، والدفاع عن النفس، واللياقة البدنية.
