اللواء المعايطة يزور قيادة قوات الدرك ويؤكد على جاهزيتها العالية وحرفية منتسبيها

ونقل اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم الأحد قيادة قوات الدرك، والتقائه بالقادة والضباط وضباط الصف، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهودهم المخلصة في أداء الواجب.
وبيّن أن مديرية الأمن العام ستواصل دعم قوات الدرك بجميع الإمكانات من الآليات والمعدات والكوادر البشرية، للمضي قدماً في تعزيز قدراتها وتمكين منتسبيها من أداء واجباتهم وفق أعلى المعايير المهنية.
وأعرب مدير الأمن العام عن تقديره لما تقوم به قوات الدرك من أدوار محورية في حفظ الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام، ومساندة مؤسسات الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تفتح منصة طلبات سُلف المعلمين والموظفين (رابط)
-
صندوق الزكاة: سداد ذمم 133 من الغارمات
-
التربية تفتح باب التسجيل لتكميلية التوجيهي لغير المستكملين ولرفع المعدل - تفاصيل
-
95 % من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم
-
استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة
-
تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين
-
هيئة الاتصالات: التعامل مع المرخصين لخدمات التوصيل
-
التلهوني: نسير قدماً بالتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ليشمل كافة المحاكم