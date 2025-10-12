اللواء المعايطة يزور قيادة قوات الدرك ويؤكد على جاهزيتها العالية وحرفية منتسبيها

02:17 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة على الدور الكبير الذي تضطلع به قوات الدرك في مساندة وحدات وتشكيلات مديرية الأمن العام، مشيداً بجاهزيتها العالية وحرفية منتسبيها في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار.





ونقل اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم الأحد قيادة قوات الدرك، والتقائه بالقادة والضباط وضباط الصف، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهودهم المخلصة في أداء الواجب.



وبيّن أن مديرية الأمن العام ستواصل دعم قوات الدرك بجميع الإمكانات من الآليات والمعدات والكوادر البشرية، للمضي قدماً في تعزيز قدراتها وتمكين منتسبيها من أداء واجباتهم وفق أعلى المعايير المهنية.



وأعرب مدير الأمن العام عن تقديره لما تقوم به قوات الدرك من أدوار محورية في حفظ الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام، ومساندة مؤسسات الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.