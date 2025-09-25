اللواء المعايطة يلتقي السفير البريطاني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك

12:15 م

الوكيل الإخباري- التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، في مكتبه اليوم الخميس، السفير البريطاني في عمّان، فليب هول. اضافة اعلان





وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين جهازي الأمن العام في البلدين الصديقين، لا سيما في المجالات الشرطية والأمنية وتبادل الخبرات والتدريب، بما يسهم في تطوير الأداء الأمني وخدمة المجتمع.



وأكد اللواء المعايطة على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة، وحرص مديرية الأمن العام على تعزيز التعاون والشراكة، مشدداً على أهمية البناء على هذه العلاقات لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار.