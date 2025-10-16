المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من دراسة "قياس الوعي التأميني"

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي نفذتها المؤسسة على مستوى لجانها التوعوية بهدف التعرف على مستوى الوعي والمعرفة التأمينية لدى فئات المجتمع المختلفة وبما يسهم في تطوير البرامج الإعلامية والتوعوية استناداً إلى بيانات دقيقة.
وبيّنت المؤسسة أن تنفيذ هذه المرحلة بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن يأتي في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية وتمكين الشباب الأردني من اكتساب مهارات ميدانية وبحثية في مجالات التوعية التأمينية، مؤكدة أن فرق المتطوعين ستباشر العمل الميداني بداية الأسبوع المقبل في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الدراسة تجسد حرصها على العمل العلمي والميداني في تقييم أثر برامجها التوعوية، وتشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين المؤسسات الوطنية والشباب الأردني في خدمة قضايا الحماية الاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
صدور إرادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية - أسماء
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الوطني والإنساني
-
إغلاق طريق كتم وتحويل السير إلى الطريق الرئيسي (إربد – عمّان)
-
سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة
-
"اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء
-
بحث التعاون بين المجلس التمريضي الأردني ونقابة التمريض المصرية
-
صندوق الحسين للإبداع يقدم دعما لجائزة الحسين لأبحاث السرطان
-
"الأشغال": إغلاق طريق الموجب لمدة 3 أسابيع