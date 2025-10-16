المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من دراسة "قياس الوعي التأميني"

02:11 م

الوكيل الإخباري- أطلقت إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرحلة الثانية من دراسة "قياس الوعي التأميني"، بمشاركة أكثر من تسعين شاباً وشابة من متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن، بعد أن تم تدريبهم لهذه الغاية.





وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي نفذتها المؤسسة على مستوى لجانها التوعوية بهدف التعرف على مستوى الوعي والمعرفة التأمينية لدى فئات المجتمع المختلفة وبما يسهم في تطوير البرامج الإعلامية والتوعوية استناداً إلى بيانات دقيقة.



وبيّنت المؤسسة أن تنفيذ هذه المرحلة بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن يأتي في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية وتمكين الشباب الأردني من اكتساب مهارات ميدانية وبحثية في مجالات التوعية التأمينية، مؤكدة أن فرق المتطوعين ستباشر العمل الميداني بداية الأسبوع المقبل في مختلف مناطق المملكة.



وأكدت المؤسسة أن هذه الدراسة تجسد حرصها على العمل العلمي والميداني في تقييم أثر برامجها التوعوية، وتشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين المؤسسات الوطنية والشباب الأردني في خدمة قضايا الحماية الاجتماعية.