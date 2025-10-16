ترامب عن مكالمته مع بوتين: جارية الآن وستكون مطولة

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتحدث حاليا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أن المحادثة ستكون مطولة وسيقدم النتائج فور انتهائها.



وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه يتحدث حاليا مع الرئيس بوتين عبر الهاتف وسوف يقدم النتائج بعد انتهاء المحادثة، مشيرا إلى أن "المحادثة ستكون مطولة".



ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري حاليا مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح صحفي في شبكة "سي بي إس" أن المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب، قد بدأت مساء اليوم.



وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر أن الرئيس دونالد ترامب سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس لمناقشة الأزمة الأوكرانية.



وأفاد الموقع بأن هذه المكالمة تأتي قبل يوم واحد من الزيارة المقررة لفلاديمير زيلينسكي للبيت الأبيض.



وأضاف أنه "من المقرر عقد اجتماع بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 17 أكتوبر، كما سيتم مناقشة شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ توماهوك".