موسكو: ننتظر رد كييف على مقترح تحديث مفاوضات إسطنبول

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي."إن روسيا لا تزال ترى في الحوار السياسي السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة، ونجدد التأكيد على أن نجاح المفاوضات يتطلب موقفًا بنّاءً من الجانب الأوكراني واستعدادًا حقيقيًا للتوصل إلى تفاهمات تحقق الأمن والاستقرار الإقليمي".
