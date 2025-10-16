موسكو: ننتظر رد كييف على مقترح تحديث مفاوضات إسطنبول

07:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750220 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن أن موسكو تنتظر رد كييف على المقترحات التي قدمتها بشأن "تحديث" مفاوضات إسطنبول، مؤكدة استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي لحل الصراع العسكري مع أوكرانيا. اضافة اعلان





وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي."إن روسيا لا تزال ترى في الحوار السياسي السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة، ونجدد التأكيد على أن نجاح المفاوضات يتطلب موقفًا بنّاءً من الجانب الأوكراني واستعدادًا حقيقيًا للتوصل إلى تفاهمات تحقق الأمن والاستقرار الإقليمي".

