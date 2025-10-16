مشاجرة الجامعة الأردنية تتصدر الترند.. ودعوات لاتخاذ أشد العقوبات

07:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750217 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أثارت الفيديوهات المتداولة بشأن المشاجرة التي شهدتها الجامعة الأردنية اليوم الخميس، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





وتباينت الآراء بين من طالب بضبط النفس بين جميع الطلاب ونبذ العنف واحترام الصرح العلمي الأعرق في الأردن، وبين من شدد على ضرورة اتخاذ أشد العقوبات بحق المتسببين بالمشاجرة.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد من داخل الحرم الجامعي، معربين عن أسفهم لما جرى في أول جامعة أردنية، مؤكدين أن الحادثة لا تمثل طلبتها ولا كوادرها.



وفي ذات السياق، دعا مراقبون إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي إلى محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الأحداث التي تسيء لسمعة التعليم الأردني.



وكانت أحالت الجامعة الأردنية عددا من الطلبة المتسببين بالمشاجرة داخل الحرم الجامعي إلى لجنة القضايا الطلابية لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، مؤكدة أنها لن تتساهل مع من تثبت مسؤوليتهم، وستطبق أشد العقوبات لضمان بيئة جامعية آمنة ومنضبطة.