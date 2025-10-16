الخميس 2025-10-16 08:42 م
 

مشاجرة الجامعة الأردنية تتصدر الترند.. ودعوات لاتخاذ أشد العقوبات

ل
جانب من الأحداث في الجامعة الأردنية
 
الخميس، 16-10-2025 07:42 م
الوكيل الإخباري- أثارت الفيديوهات المتداولة بشأن المشاجرة التي شهدتها الجامعة الأردنية اليوم الخميس، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وتباينت الآراء بين من طالب بضبط النفس بين جميع الطلاب ونبذ العنف واحترام الصرح العلمي الأعرق في الأردن، وبين من شدد على ضرورة اتخاذ أشد العقوبات بحق المتسببين بالمشاجرة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مشاهد من داخل الحرم الجامعي، معربين عن أسفهم لما جرى في أول جامعة أردنية، مؤكدين أن الحادثة لا تمثل طلبتها ولا كوادرها.

وفي ذات السياق، دعا مراقبون إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي إلى محاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الأحداث التي تسيء لسمعة التعليم الأردني.

وكانت أحالت الجامعة الأردنية عددا من الطلبة المتسببين بالمشاجرة داخل الحرم الجامعي إلى لجنة القضايا الطلابية لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، مؤكدة أنها لن تتساهل مع من تثبت مسؤوليتهم، وستطبق أشد العقوبات لضمان بيئة جامعية آمنة ومنضبطة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة الخدمة المدنية توضح تصريح: "73 عامًا للتعيين في القطاع العام"

أخبار محلية هيئة الخدمة المدنية توضح تصريح: "73 عامًا للتعيين في القطاع العام"

ل

أخبار محلية وزير البيئة يرعى اختتام مشروع "روابط الابتكار الأخضر" الممول من الاتحاد الأوروبي

ل

أخبار محلية اليرموك تتقدم إلى المرتبة 40 عربياً في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2026

الصحة العالمية: الأوبئة في قطاع غزة "خرجت عن السيطرة"

فلسطين الصحة العالمية: الأوبئة في قطاع غزة "خرجت عن السيطرة"

موسكو: ننتظر رد كييف على مقترح تحديث مفاوضات إسطنبول

عربي ودولي موسكو: ننتظر رد كييف على مقترح تحديث مفاوضات إسطنبول

ا

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

ا

عربي ودولي ترامب عن مكالمته مع بوتين: جارية الآن وستكون مطولة

ل

ترند مشاجرة الجامعة الأردنية تتصدر الترند.. ودعوات لاتخاذ أشد العقوبات



 
 





الأكثر مشاهدة