وزير البيئة يرعى اختتام مشروع "روابط الابتكار الأخضر" الممول من الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- رعى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الخميس، حفل اختتام مشروع "روابط الابتكار الأخضر"، الذي نفّذه مركز تطوير الأعمال (BDC) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبشراكة مع جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة وجمعية العمل المناخي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، ونايف استيتية وزير العمل الأسبق ومؤسس المركز.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر وتمكين الشباب والنساء في منطقتي الأزرق والزرقاء، من خلال بناء قدراتهم في مجالات الزراعة العضوية، وإنتاج السماد العضوي، والطاقة المتجددة، وإعادة استخدام المياه الرمادية، إلى جانب دعم إنشاء 15 مشروعًا أخضر مبتكرًا عبر التمويل والتدريب والتوجيه الفني.



وأكد الدكتور سليمان في كلمته، أن المشروع يشكّل نموذجًا متميزًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن "تمكين الشباب في مجالات الاقتصاد الأخضر يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي"، كما ثمن الشراكة مع مركز تطوير الأعمال وشركاء التنمية في تعزيز الابتكار الأخضر وريادة الأعمال البيئية.



من جانبه، أعرب تشاتزيسافاس عن اعتزازه بالنتائج التي حققها المشروع في بناء قدرات الشباب وتمكينهم من إطلاق مشاريع خضراء تسهم في التحول نحو اقتصاد مستدام، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الأردن في مسار التنمية الخضراء.



بدوره، أكد استيتية، أن المشروع يجسد رؤية المركز في تمكين الشباب والنساء وتعزيز الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مشيدًا بجهود جميع الشركاء المحليين والدوليين في إنجاح المشروع وتحقيق أثر فعلي على المجتمعات المستهدفة.



ونُفّذ المشروع عبر سبع مراحل متكاملة شملت تقييمات بيئية وزراعية ميدانية، وتصميم مواد تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش تطبيقية، وإنشاء محطات خضراء تعتمد تقنيات الاستدامة الحديثة.



كما تم تدريب أكثر من 600 شاب وسيدة، من بينهم لاجئون سوريون، ووصلت أنشطته إلى أكثر من 2200 مستفيد من خلال جلسات توعية ومختبرات سياسات شبابية ناقشت فرص التحول نحو اقتصاد دائري أخضر وشامل في الأردن.