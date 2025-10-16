اليرموك تتقدم إلى المرتبة 40 عربياً في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2026

وأظهرت نتائج التصنيف تقدماً كبيراً للجامعة خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما في مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة الخريجين، حيث حلت في المرتبة 25 عربياً في مؤشر السمعة الأكاديمية بعلامة 85.4، والمرتبة 28 في سمعة الخريجين لدى أصحاب العمل بعلامة 81.7، كما تقدمت الجامعة 10 مراتب في محور "التأثير الشبكي العالمي" لتصل إلى المرتبة 47 عربياً، و6 مراتب في محور "نسبة الطلبة الدوليين" لتصل إلى المرتبة 70 عربياً.
وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري في بيان اليوم الخميس، إن هذا التقدّم يُجسّد الإرادة المؤسسية والجهود التكاملية المبذولة لتعزيز الموقع التنافسي للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس التزامها الراسخ بالابتكار والريادة كمشروع مستدام.
وأضاف، أن هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي مشترك، معرباً عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وكل من ساهم في إعداد ومتابعة ملف الجامعة الخاص بالتصنيفات العالمية.
وأشار الشرايري إلى أن هذا التقدّم يضع على عاتق الجامعة مسؤوليةً مضاعفة للحفاظ على مكانتها وتعزيز أثرها الأكاديمي والبحثي، بما يرسخ دورها كوجهة أولى للطلبة والباحثين، وداعم رئيسي للتنمية وخدمة المجتمع الأردني والعربي.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الخدمة المدنية توضح تصريح: "73 عامًا للتعيين في القطاع العام"
-
وزير البيئة يرعى اختتام مشروع "روابط الابتكار الأخضر" الممول من الاتحاد الأوروبي
-
المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا
-
ولي العهد يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وبريطانيا وأهمية البناء عليها
-
شروط جديدة لكباتن التطبيقات الذكية.. والعمر التشغيلي للمركبات
-
الأمن يضبط 42 شخصاً شاركوا بمشاجرة وقعت داخل الجامعة الأردنية
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة
-
قرارات صادرة عن رئيس الجامعة الأردنية