الخميس 2025-10-16 08:41 م
 

اليرموك تتقدم إلى المرتبة 40 عربياً في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2026

ل
أرشيفية
 
الخميس، 16-10-2025 08:19 م

الوكيل الإخباري- حققت جامعة اليرموك إنجازاً أكاديمياً جديداً بتقدمها إلى المرتبة 40 في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2026، بعد أن كانت في المرتبة 42 في تصنيف عام 2025، مسجلةً علامة إجمالية بلغت 59.8، لتتفوق بذلك على 86.9 بالمئة من المؤسسات التعليمية المشاركة في التصنيف والبالغ عددها 298 جامعة عربية.

وأظهرت نتائج التصنيف تقدماً كبيراً للجامعة خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما في مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة الخريجين، حيث حلت في المرتبة 25 عربياً في مؤشر السمعة الأكاديمية بعلامة 85.4، والمرتبة 28 في سمعة الخريجين لدى أصحاب العمل بعلامة 81.7، كما تقدمت الجامعة 10 مراتب في محور "التأثير الشبكي العالمي" لتصل إلى المرتبة 47 عربياً، و6 مراتب في محور "نسبة الطلبة الدوليين" لتصل إلى المرتبة 70 عربياً.


وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري في بيان اليوم الخميس، إن هذا التقدّم يُجسّد الإرادة المؤسسية والجهود التكاملية المبذولة لتعزيز الموقع التنافسي للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس التزامها الراسخ بالابتكار والريادة كمشروع مستدام.


وأضاف، أن هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي مشترك، معرباً عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وكل من ساهم في إعداد ومتابعة ملف الجامعة الخاص بالتصنيفات العالمية.


وأشار الشرايري إلى أن هذا التقدّم يضع على عاتق الجامعة مسؤوليةً مضاعفة للحفاظ على مكانتها وتعزيز أثرها الأكاديمي والبحثي، بما يرسخ دورها كوجهة أولى للطلبة والباحثين، وداعم رئيسي للتنمية وخدمة المجتمع الأردني والعربي.

 
 
