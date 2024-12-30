"المجلس الطبي" يعتمد برامج زمالة في مُستشفى الجامعة الأردنية

وضمت البرامج، جراحة الغدد الصمّاء، وأمراض حديثي الولادة، وأمراض الغُدد الصّم عند الأطفال، لغايات تدريب الأطباء، اعتبارا من مطلع العام المُقبل.
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، جاهزية مستشفى الجامعة لتدريب الأطباء في برامج الزمالة والمُعترف بها من المجلس الطبي، مبينا أن المجال سيفتح لاستقبال الأطباء الراغبين بالتدريب في هذا الاختصاص من الدول العربية كافة.
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