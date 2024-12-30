"المجلس الطبي" يعتمد برامج زمالة في مُستشفى الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- اعتمد المجلس الطبي الأردني، عددًا من برامج الزمالة للتخصّصات الفرعية في مُستشفى الجامعة الأردنية.

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وضمت البرامج، جراحة الغدد الصمّاء، وأمراض حديثي الولادة، وأمراض الغُدد الصّم عند الأطفال، لغايات تدريب الأطباء، اعتبارا من مطلع العام المُقبل.