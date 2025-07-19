السبت 2025-07-19 08:49 م
 

المساعد للعمليات والتدريب يتفقد الوحدات النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية
آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية
 
السبت، 19-07-2025 08:05 م

الوكيل الإخباري-   تفقد المساعد للعمليات والتدريب، السبت، وحدات ومرتبات القوات النوعية المنتشرة على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية بحضور قائد المنطقة.

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واستمع إلى إيجازات عسكرية حول المهام والواجبات العملياتية للوحدات المنتشرة من مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية وآلية تنفيذ عملها.


كما التقى المساعد للعمليات والتدريب مرتبات الوحدات من الضباط وضباط الصف من مختلف الصنوف، ونقل لهم تحيات واعتزاز رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالجهود التي يبذلونها للحفاظ على أمن واستقرار الحدود من أي تهديد.


وفي سياق متصل، زار المساعد للعمليات والتدريب كتيبة حرس الحدود/12 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية.

 
 
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