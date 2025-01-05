المستشفى الميداني الأردني غزة/80 ينظم حملة تبرع بالدم شمال القطاع ويوزع مساعدات

وقال قائد قوة المستشفى: "إن الحملة تأتي في إطار الدعم المتواصل والمستمر الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم هذه الحملات في تأمين كميات كافية من الدم للمرضى في المستشفيات المحلية للقطاع لدعم صمودهم وإغاثتهم إنسانياً.
وفي سياق متصل قامت كوادر المستشفى بتوزيع مساعدات طبية وعلاجية وذلك وضمن الجهود التي يبذلها الأردن لدعم الأهل في قطاع غزة. والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب على القطاع.
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