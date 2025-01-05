المستشفى الميداني الأردني غزة/80 ينظم حملة تبرع بالدم شمال القطاع ويوزع مساعدات

الوكيل الإخباري- استمراراً للجهود الإنسانية والعلاجية التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية للأهل والأشقاء في قطاع غزة، نظمت مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/80، اليوم الأحد، حملة تبرع بالدم لصالح وزارة الصحة في قطاع غزة ليصار نقلها إلى مستشفيات القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى: "إن الحملة تأتي في إطار الدعم المتواصل والمستمر الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم هذه الحملات في تأمين كميات كافية من الدم للمرضى في المستشفيات المحلية للقطاع لدعم صمودهم وإغاثتهم إنسانياً.