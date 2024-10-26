المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يوزع 2000 طرد غذائي

وقال قائد قوة المستشفى: " إنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وزعت عدد من الطرود والمساعدات الغذائية التي تحتوي على المواد الأساسية مثل الزيت والأرز والطحين للأهل والأشقاء في قطاع غزة، وذلك من خلال الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية المتواجدة في مدينة خان يونس.
من جهتها ثمنت الهيئات والجمعيات الخيرية في القطاع الجهود والمساعي المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأهل في قطاع غزة وتعزيز صمودهم على أرضهم، معبرين عن عميق شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.
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