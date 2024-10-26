المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يوزع 2000 طرد غذائي

الوكيل الإخباري- استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وفي إطار حرص واهتمام قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤ على دعم ومساندة الأهل والأشقاء في القطاع، وزعت قيادة المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس، اليوم السبت، (2000) طرد غذائي احتوت على مواد غذائية وأساسية.

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وقال قائد قوة المستشفى: " إنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وزعت عدد من الطرود والمساعدات الغذائية التي تحتوي على المواد الأساسية مثل الزيت والأرز والطحين للأهل والأشقاء في قطاع غزة، وذلك من خلال الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية المتواجدة في مدينة خان يونس.