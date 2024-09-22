المستشفى الميداني الأردني نابلس / 4 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

وقال قائد قوة المستشفى: "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين"، مؤكداً على أن الطواقم الطبية وطواقم الطوارئ تعمل بكل ما لديها من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في مدينة نابلس والقرى المجاورة في ظل الظروف الراهنة.
واستقبل المستشفى مع بدء اليوم الأول (783) من الحالات اشتملت على عمليات صغرى، أمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، حالات طارئة باطنية، من خلال عيادات متكاملة.
ويحتوي المستشفى على عيادات طبية من مختلف التخصصات عيادة أطفال، نسائية، باطنية، جراحة، عظام، جلدية، عيون، أذنية، أسنان، طب عام، بالإضافة إلى غرفتي عمليات كبرى وغرفة عمليات صغرى، وغرفتي عناية حثيثة، ومختبراً للأشعة والتعقيم وصيدلية.
ويضم الكادر الطبي اطباء وممرضين من ذو الكفاءة والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى المهن الطبية المساندة.
ويأتي هذا الجهد كجزء من المهمة الإنسانية والطبية النبيلة التي بدأت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتقديمها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في شهر تشرين الثاني 2023
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