أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية للتحرير الرقمي

الوكيل الإخباري- استعرضت شركة أدوبي في مؤتمرها السنوي Adobe Max مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية باسم “Sneaks”، تهدف إلى تسهيل تحرير الصور والفيديو والصوتيات بسرعة ودقة أكبر في تطبيقات مثل فوتوشوب وبريميير.

من أبرز الأدوات:

Project Frame Forward: تمكن محرري الفيديو من إضافة أو إزالة عناصر من المقاطع دون استخدام الأقنعة التقليدية، مع تطبيق التعديلات على كافة الإطارات تلقائيًا.

Project Light Touch: تتيح تعديل مصادر الضوء واتجاهه داخل الصور، ومحاكاة تأثيرات سينمائية واقعية، مع إمكانية تغيير لون الإضاءة ودرجة حرارتها اللونية.

Project Clean Take: تُعنى بتحسين الصوت، بما في ذلك تعديل نطق الكلمات أو نغمة الصوت دون إعادة التسجيل، وفصل الضوضاء الخلفية إلى طبقات مستقلة.

Project New Depths: تحويل الصور إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد مع إمكانية تعديل العمق وإخفاء العناصر المضافة خلف أجسام موجودة.



وأوضحت أدوبي أن هذه الأدوات لا تزال تجريبية، لكنها قد تتحول مستقبلًا إلى مزايا رسمية في تطبيقاتها، كما حدث سابقًا مع أدوات مثل Distraction Removal و Harmonize في فوتوشوب.