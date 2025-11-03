الإثنين 2025-11-03 01:00 م
 

أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية للتحرير الرقمي

ى
تعبيرية
 
الإثنين، 03-11-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-   استعرضت شركة أدوبي في مؤتمرها السنوي Adobe Max مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية باسم “Sneaks”، تهدف إلى تسهيل تحرير الصور والفيديو والصوتيات بسرعة ودقة أكبر في تطبيقات مثل فوتوشوب وبريميير.

اضافة اعلان


من أبرز الأدوات:
Project Frame Forward: تمكن محرري الفيديو من إضافة أو إزالة عناصر من المقاطع دون استخدام الأقنعة التقليدية، مع تطبيق التعديلات على كافة الإطارات تلقائيًا.
Project Light Touch: تتيح تعديل مصادر الضوء واتجاهه داخل الصور، ومحاكاة تأثيرات سينمائية واقعية، مع إمكانية تغيير لون الإضاءة ودرجة حرارتها اللونية.
Project Clean Take: تُعنى بتحسين الصوت، بما في ذلك تعديل نطق الكلمات أو نغمة الصوت دون إعادة التسجيل، وفصل الضوضاء الخلفية إلى طبقات مستقلة.
Project New Depths: تحويل الصور إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد مع إمكانية تعديل العمق وإخفاء العناصر المضافة خلف أجسام موجودة.


وأوضحت أدوبي أن هذه الأدوات لا تزال تجريبية، لكنها قد تتحول مستقبلًا إلى مزايا رسمية في تطبيقاتها، كما حدث سابقًا مع أدوات مثل Distraction Removal و Harmonize في فوتوشوب.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي

فلسطين الكنيست يقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

5

تكنولوجيا ميزة Gboard الجديدة تمكنك من إرسال صورة GIF عصرية وحديثة

اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

أخبار الشركات جيني تنظّم فعالية صحية وتوعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

5

تكنولوجيا كيفية إلغاء أو إيقاف اشتراك YouTube TV مؤقتا

ت

تكنولوجيا كيفية تعطيل وضع تقييد المحتوى (Restricted Mode) على يوتيوب

ى

تكنولوجيا أدوبي تكشف عن أدوات ذكاء اصطناعي تجريبية للتحرير الرقمي

مجلس الأعيان

أخبار محلية الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش



 
 





الأكثر مشاهدة