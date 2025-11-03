الإثنين 2025-11-03 01:00 م
 

إليسا تحتفل بوصول 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب

الإثنين، 03-11-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-  احتفت الفنانة إليسا عبر حسابها على منصة "إكس" بوصول عدد مشاهدات قناتها على يوتيوب إلى 6 مليارات مشاهدة، معتبرة هذا الإنجاز علامة على ارتباط جمهورها بموسيقاها.

وقالت إليسا في رسالة لجمهورها:
"إنجاز جديد.. 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب! 6 مليارات شكراً لكل من شعر أنه مرتبط بموسيقاي وجعلها جزءاً من رحلته."


وتفاعل محبوها بكثافة مع الإعلان، وعبّروا عن فخرهم ودعمهم لها، حيث كتب أحدهم: "من 20 سنة وأنت رقم 01 ولا زلتِ، وهذا أهم إنجاز لك"، بينما قال آخر: "أنتِ لك فضل كبير علي لأنك كنتِ معي بصوتك بكثير مراحل بدون ما تدرين".

 

لبنان 24 

 
 
gnews

