إليسا تحتفل بوصول 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب

الوكيل الإخباري- احتفت الفنانة إليسا عبر حسابها على منصة "إكس" بوصول عدد مشاهدات قناتها على يوتيوب إلى 6 مليارات مشاهدة، معتبرة هذا الإنجاز علامة على ارتباط جمهورها بموسيقاها.

اضافة اعلان



وقالت إليسا في رسالة لجمهورها:

"إنجاز جديد.. 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب! 6 مليارات شكراً لكل من شعر أنه مرتبط بموسيقاي وجعلها جزءاً من رحلته."



وتفاعل محبوها بكثافة مع الإعلان، وعبّروا عن فخرهم ودعمهم لها، حيث كتب أحدهم: "من 20 سنة وأنت رقم 01 ولا زلتِ، وهذا أهم إنجاز لك"، بينما قال آخر: "أنتِ لك فضل كبير علي لأنك كنتِ معي بصوتك بكثير مراحل بدون ما تدرين".