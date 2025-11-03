كيفية تعطيل وضع تقييد المحتوى (Restricted Mode) على يوتيوب

الوكيل الإخباري- يُستخدم وضع تقييد المحتوى لتصفية الفيديوهات التي قد تحتوي على محتوى للبالغين، لكن يمكنك إيقافه بسهولة لاستعادة الوصول الكامل لمكتبة يوتيوب. إليك طريقة تعطيله:



على جهاز الكمبيوتر:

افتح موقع يوتيوب في متصفحك.

انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

مرر للأسفل وانقر على "وضع تقييد المحتوى: مُفعّل" أو "مُعطّل".

بدّل المفتاح إلى إيقاف لتعطيل الوضع.

حدّث الصفحة وستتمكن من مشاهدة جميع الفيديوهات.



على تطبيق يوتيوب للهواتف:

افتح تطبيق YouTube على هاتفك أو جهازك اللوحي.

انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

اختر الإعدادات ثم عام.

بدّل المفتاح بجوار "وضع تقييد المحتوى" إلى إيقاف.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تعطيل وضع تقييد المحتوى على أي جهاز بسهولة.