المستشفى الميداني الأردني "نابلس 5" يُجري أعمال صيانة وتوسعة

وقال قائد قوة المستشفى، إن هذه المبادرة جاءت استجابةً للزيادة الملحوظة بأعداد المراجعين وحرصاً على توفير خدمات تلبي احتياجات السكان، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز جاهزية المستشفى لضمان تقديم خدمات طبية شاملة ومتكاملة.
يُشار إلى أن المستشفى أُنشئ بتوجيهات ملكية سامية تأكيداً على التزام المملكة الأردنية الهاشمية بدعم الأشقاء في فلسطين وتقديم العون الإنساني والطبي لتحسين ظروفهم الصحية والتخفيف من معاناتهم.
بترا
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