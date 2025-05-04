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المستقلة للانتخاب : اختتام البرنامج التدريبي للقيادات الشبابية في الاحزاب السياسية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الأحد، 04-05-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت الهيئة المستقلة للانتخاب أعمال البرنامج التدريبي للقيادات الشبابية للأحزاب السياسية تحت عنوان "  بناء استراتيجيات التأثير وتنسيق العمل للكوادر الشبابية والمرأة داخل الأحزاب "  بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الاحزاب. 

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ويأتي هذا التدريب كجزء من برنامج بناء قدرات الشباب في الأحزاب والذي استمر على مدار العام الماضي  ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تعقدها الهيئة في هذا المجال، بمشاركة خبراء مختصين.

وتناول البرنامج التدريبي والذي عقد على مدار ثلاثة أيام متتالية من ( 1/5/2025) ولغاية (3/5/2025) العديد من المحاور المتعلقة بآلية التعامل مع الاختلافات والتنوع في الاحزاب السياسية، وبناء استراتيجيات وتمارين عملية حول التعاون بين الأطراف في الجلسة، واستعراض اهم التحديات لخطط العمل.


كما تضمن البرنامج التدريبي تمارين عملية حول التعاون بين الاحزاب، بالإضافة إلى عروض تقديمية تحاكي آلية التعاون بين الاحزاب، والدروس المشتركة، والقضايا التفاعلية.

 
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