المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية ستبدأ في 9 آب الحالي

وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف بين المعايطة، خلال حديثه للتلفزيون الأردني، أن الهيئة المستقلة للانتخاب، مارست دورها في هذا المجال بأدوات ووسائل متعددة، وتم الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه ليست مسؤولية الهيئة فقط وإنما مسؤولية الجميع بما فيها الأحزاب السياسية، فهي معنية بإقناع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات.
وأضاف المعايطة، أنه وحسب الجدول الزمني للعملية الانتخابية فإن الدعاية الانتخابية حسب جدولها ستبدأ في 9 آب الحالي، ولكن مجلس مفوضي الهيئة يبحث إعادة النظر في المواعيد بعد إقرار طلبات الترشح؛ بهدف إتاحتها في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الهيئة معنية بمراقبة الدعاية الانتخابية، وتم رصد العديد من المخالفات والتعاطي معها حسب القانون.
وتحقيقا للعدالة ولضمانة نزاهة العملية الانتخابية قامت الهيئة بتعيين باحثين قانونين كأعضاء لجان في الدوائر الانتخابية بهدف تكييف الجرائم الانتخابية وتحويل مرتكبيها إلى القضاء.
وتابع المعايطة، أن بعثة الاتحاد الأوروبي المتواجدة في الأردن حاليا والتي تضم (100) شخص سوف تشارك في الرقابة على انتخابات مجلس النواب 2024، وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على الاستقرار الذي يتمتع به الأردن، كما ستشارك في الرقابة على الانتخابات منظمات محلية ودولية وكذلك جامعة الدول العربية.
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