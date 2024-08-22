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المستقلة للانتخاب: انطلاق برنامج التدريب الخاص بلجان الاقتراع والفرز

البرنامج التدريبي الخاص بالعاملين في لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز
البرنامج التدريبي الخاص بالعاملين في لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز
الخميس، 22-08-2024 02:27 م

الوكيل الإخباري-   في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات مجلس النواب 2024، أعلنت الهيئة عن انطلاق البرنامج التدريبي الخاص بالعاملين في  لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز، في جميع الدوائر الانتخابية.

وأكد الدكتور عيسى الطراونة، مدير المعهد الانتخابي في الهيئة المستقلة للانتخاب، أن هذا البرنامج يستهدف العاملين في يوم الاقتراع ضمن لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز، وضباط الارتباط الإداريين في كافة الدوائر الانتخابية، حيث يتضمن البرنامج الجانب النظري والعملي، ومحاكاة الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة، والتي يشملها محتوى البرنامج التدريبي لضمان نجاح العملية الانتخابية.

كما انه يهدف الى تعزيز قدرات العاملين وتمكينهم من أداء مهامهم بمهنية وحيادية، بحيث يشمل التعريف بالإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية، بما فيها تعبئة المحاضر وآلية الاقتراع والفرز، لتعزيز ضمانات النزاهة وتوحيد الإجراءات في كافة مراكز وغرف الاقتراع.

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ومن الجدير ذكره أن هذا البرنامج التدريبي يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأن عدد المشاركين بلغ 
( 29721 ) شخصا.


وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024، موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2024.

gnews

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