المستقلة للانتخاب تدعو الناخبين للاستعلام عن مراكز وصناديق الاقتراع قبل التوجه للتصويت

12:23 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702534 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نوهت الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين بضرورة الاستعلام عن أماكن مراكز وصناديق الاقتراع، قبل التوجه للإدلاء بأصواتهم، وذلك لضمان وصولهم إلى المعلومات المحدَّثة والدقيقة. اضافة اعلان





وأكدت الهيئة أنه يمكن للناخبين الاستعلام عن مراكز اقتراعهم بسهولة عبر عدة وسائل. أولها إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني إلى الرقم 94455، حيث يتم الرد بمكان مركز وصندوق الاقتراع المحدَّد.



كما أوضحت الهيئة أن بإمكان المواطنين الاستفادة من الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب www.iec.jo، حيث يمكن إدخال الرقم الوطني للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بمكان الاقتراع وصندوقه.



وفيما يتعلق بالطريقة الثالثة، أعلنت الهيئة عن توفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة برقم 117100، يمكن من خلاله الاتصال وتزويد الفريق المختص بالرقم الوطني للحصول على التفاصيل المطلوبة حول مراكز الاقتراع.



ولاحظت الهيئة وجود ضغط على بعض الشبكات، لذا تدعو الناخبين في حال التأخر بالرد على الرسالة النصية المحاولة من شبكة أخرى.



تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية الاقتراع وضمان وصول المواطنين إلى المعلومات المحدَّثة بشكل دقيق وسريع، بما يساهم في تجنب أي تأخير أو إرباك.