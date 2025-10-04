المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات البلدية في جورجيا

وانطلقت الانتخابات البلدية في جورجيا صباح هذا اليوم حيث بلغ عدد مراكز الاقتراع ( ٣٠٦١) مركزا، موزعة في جميع أنحاء البلاد.
واطلع الفريق المشارك في الرقابة على هذه الانتخابات، على الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة في هذه الانتخابات، والتي شملت عملية الاقتراع والفرز إلكترونيا.
