المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات البلدية في جورجيا

الهيئة المستقلة للانتخاب
السبت، 04-10-2025 05:55 م
الوكيل الإخباري-   شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب، كمراقب دولي على الانتخابات البلدية الجورجية، ممثلة بمدير تكنولوجيا المعلومات محمود الزبن، ومدير الرقابة الداخلية سلطان القضاة.اضافة اعلان


وانطلقت الانتخابات البلدية في جورجيا صباح هذا اليوم حيث بلغ عدد مراكز الاقتراع ( ٣٠٦١) مركزا، موزعة في جميع أنحاء البلاد.

واطلع الفريق المشارك في الرقابة على هذه الانتخابات، على الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة في هذه الانتخابات، والتي شملت عملية الاقتراع والفرز إلكترونيا.
 
 
