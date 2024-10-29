المستقلة للانتخاب تلتقي بالمراقبين المحليين لتقييم العملية الانتخابية لمجلس النواب 2024

وأكَّد الحسيني، خلال الاجتماع، على أهمية استثمار الإيجابيات والبناء عليها، بالإضافة إلى ضرورة معالجة السلبيات لضمان انتخاباتٍ أكثر جودة في المستقبل. وأضاف: "كنتم في الميدان منذ بداية العملية الانتخابية، واطَّلعتم عن كثبٍ على الإجراءات، ونسعى إلى الاستفادة من ملاحظاتكم للوصول إلى تحسيناتٍ ملموسة".
ومن جانبها، أوضحت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، عبير دبابنة، أن الهيئة تعمل على إعداد تقييم داخلي لأدائها بهدف تحسين مستوى العملية الانتخابية وتجويدها، بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأكَّدت دبابنة أن الهيئة ستتعامل مع ملاحظات المراقبين بجدية، وستحيلها إلى الوحدات المختصة داخل الهيئة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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