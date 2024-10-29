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المستقلة للانتخاب تلتقي بالمراقبين المحليين لتقييم العملية الانتخابية لمجلس النواب 2024

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 29-10-2024 05:11 م

الوكيل الإخباري-   عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب، برئاسة نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، عمار الحسيني، جلسة تقييمٍ شاملةٍ مع المراقبين المحليين المعتمدين، بهدف تقييم العملية الانتخابية لمجلس النواب 2024.

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وأكَّد الحسيني، خلال الاجتماع، على أهمية استثمار الإيجابيات والبناء عليها، بالإضافة إلى ضرورة معالجة السلبيات لضمان انتخاباتٍ أكثر جودة في المستقبل. وأضاف: "كنتم في الميدان منذ بداية العملية الانتخابية، واطَّلعتم عن كثبٍ على الإجراءات، ونسعى إلى الاستفادة من ملاحظاتكم للوصول إلى تحسيناتٍ ملموسة".


ومن جانبها، أوضحت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، عبير دبابنة، أن الهيئة تعمل على إعداد تقييم داخلي لأدائها بهدف تحسين مستوى العملية الانتخابية وتجويدها، بما يخدم المصلحة الوطنية.


وأكَّدت دبابنة أن الهيئة ستتعامل مع ملاحظات المراقبين بجدية، وستحيلها إلى الوحدات المختصة داخل الهيئة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
gnews

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