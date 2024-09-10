 
الثلاثاء 2024-09-10 10:20 م
 
 

المستقلة للانتخاب : ضبط 7 حالات انتحال شخصية

انتخابات
انتخابات
الثلاثاء، 10-09-2024 09:15 م

الوكيل الإخباري-    أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، تسجيل 44 تجاوزا تم إحالتها إلى الادعاء العام، خلال يوم الاقتراع كاملا.

اضافة اعلان


وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي أن نسبة التصويت ارتفعت بفعل مشاركة المحافظات الشمالية والجنوبية.

 

وبينت الهيئة ان الكهرباء انقطعت ربع ساعة عن 6 مراكز في مأدبا، وهذا الامر لا يؤثر نهائياً على النتائج.


واكدت الهيئة انه تم ضبط 7 حالات انتحال شخصية خلال العملية الانتخابية.


وأشارت ان عقدة المشاركة في الانتخابات بالمدن الرئيسية ما تزال قائمة.


وأضافت الهيئة ان إجمالي نسبة الاقتراع في دوائر المملكة بلغت 32،24%


وقالت ان بعض الإجراءات الفنية في قانون الانتخاب قد تحتاج إلى توصيات.


واكدت الهيئة انه خلال ساعة على الأكثر نستطيع أن نعلن إغلاق جميع مراكز الاقتراع لتبدأ عمليات الفرز في 1600 مركز .

 

 
gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

أخبار محلية الأمن العام : رصدنا إطلاق عيارات نارية بأحد المقرّات الانتخابية

الانتخابات

أخبار محلية تحويل شخصين للمدعي العام بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بالبلقاء

انتخابات

أخبار محلية المستقلة للانتخاب : ضبط 7 حالات انتحال شخصية

حزب الاتحاد الوطني

أخبار محلية الاتحاد الوطني يثمن دعم الناخبين ويشيد بدور القيادة والأجهزة الأمنية في نجاح الانتخابات

الامن العام

أخبار محلية الامن العام : التعامل بحزم مع أي ممارسات خاطئة

الانتخابات

أخبار محلية نسب وأعداد المقترعين بجميع دوائر الأردن

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يهنئ النشامى

مركز دفاع مدني

أخبار محلية وفاة مواطن إثر حادث سير



 


الأكثر مشاهدة





عاجل