المستقلة للانتخاب : ضبط 7 حالات انتحال شخصية

الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، تسجيل 44 تجاوزا تم إحالتها إلى الادعاء العام، خلال يوم الاقتراع كاملا.

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وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي أن نسبة التصويت ارتفعت بفعل مشاركة المحافظات الشمالية والجنوبية.

وبينت الهيئة ان الكهرباء انقطعت ربع ساعة عن 6 مراكز في مأدبا، وهذا الامر لا يؤثر نهائياً على النتائج.



واكدت الهيئة انه تم ضبط 7 حالات انتحال شخصية خلال العملية الانتخابية.



وأشارت ان عقدة المشاركة في الانتخابات بالمدن الرئيسية ما تزال قائمة.



وأضافت الهيئة ان إجمالي نسبة الاقتراع في دوائر المملكة بلغت 32،24%



وقالت ان بعض الإجراءات الفنية في قانون الانتخاب قد تحتاج إلى توصيات.