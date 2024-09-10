المستقلة للانتخاب : ضبط 7 حالات انتحال شخصية

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي أن نسبة التصويت ارتفعت بفعل مشاركة المحافظات الشمالية والجنوبية.
واكدت الهيئة انه تم ضبط 7 حالات انتحال شخصية خلال العملية الانتخابية.
وأشارت ان عقدة المشاركة في الانتخابات بالمدن الرئيسية ما تزال قائمة.
وأضافت الهيئة ان إجمالي نسبة الاقتراع في دوائر المملكة بلغت 32،24%
وقالت ان بعض الإجراءات الفنية في قانون الانتخاب قد تحتاج إلى توصيات.
واكدت الهيئة انه خلال ساعة على الأكثر نستطيع أن نعلن إغلاق جميع مراكز الاقتراع لتبدأ عمليات الفرز في 1600 مركز .
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