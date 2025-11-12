المصري يتفقد استعداد بلديات الشراه والأشعري والشوبك وايل لفصل الشتاء

07:55 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الاربعاء، بلديات الشراه والأشعري والشوبك وايل في محافظة معان، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجاهزية البلديات لفصل الشتاء. اضافة اعلان





وحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، اجتمع المصري خلال زيارته إلى مباني البلديات، برؤساء لجان البلديات واستمع إلى إيجازات حول سير العمل والمشروعات القائمة، والإجراءات المالية والإدارية المتبعة في كل بلدية، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها البلديات وسبل التعامل معها.



وأكد الوزير خلال اللقاءات أهمية رفع جاهزية البلديات الفنية والإدارية وتعزيز قدرات كوادرها لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة خلال فصل الشتاء، مشدداً على ضرورة الاستعداد المسبق والتعامل الفعّال مع الظروف الجوية المقبلة.



وفي جولة ميدانية شملت عدداً من المناطق التابعة لتلك البلديات، اطلع المهندس المصري على أعمال الصيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية والسيول، ومستوى النظافة العامة في الشوارع والمرافق الخدمية، موجهاً إلى الاستمرار في تنظيف العبارات وصيانتها بشكل دوري استعداداً لحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال الأيام المقبلة.



وخلال زيارته إلى بلديتي إيل والأشعري، التقى المهندس المصري مجموعة من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية، موجهاً البلديات إلى متابعة هذه المطالب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانات المتاحة، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم.



ولفت المصري إلى أهمية استفادة المواطنين من قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بـ "الإعفاء الكامل من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) ومنح خصم على أصل المبلغ"، مؤكداً أن القرار يأتي لدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية عليهم، ودعا إلى الاستفادة من الإعفاءات قبل نهاية العام الحالي.



واختتم المصري جولته بالتأكيد على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جاهزية البلديات في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية الخدمات وسلامة المواطنين خلال فصل الشتاء.



