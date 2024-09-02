المعايطة: الأحزاب السياسية أصبحت اليوم اللَّبنة الأساسية في العملية الانتخابية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، على أهمية تقديم الأحزاب السياسية حلولًا واقعية ومحددة للقضايا التي تهم المواطن بدلًا من الشعارات العامة، مشددًا على أن هذا ما يجذب اهتمام المواطن في المقام الأول. مضيفًا أن البرنامج السياسي لكل حزب يعكس هويته الأيديولوجية ويحدد توجهه من اليمين إلى اليسار.

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وأوضح المعايطة خلال إطلاق "بوصلة الناخب الأردني"، الذي ينفذه المعهد الهولندي للديمقراطية بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أن الأحزاب السياسية أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المواطن بات يتعرف على الأحزاب من خلال أسمائها وبرامجها الانتخابية، وليس فقط عبر الشخصيات التي تمثلها، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في المشهد السياسي الأردني.



وأضاف المعايطة أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه الأحزاب سيكون في مجلس النواب، حيث سيتم اختبار قدرتها على معالجة القضايا الوطنية وتنفيذ برامجها الانتخابية.