المعايطة: عملية التحديث السياسي مستمرة والاحزاب العامل الاساسي في انجاحها

وأشار المعايطة إلى أهمية البناء على الإيجابيات التي شهدتها العملية الانتخابية الأخيرة، والعمل على معالجة أي جوانب سلبية؛ لضمان تطويرٍ مستدامٍ للعملية الانتخابية مستقبلًا.
كما أعلن المعايطة عن إطلاق برنامجٍ تدريبيٍّ مخصصٍ للأحزاب، يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب الحزبي في إدارة الحملات الانتخابية، داعيًا الأحزاب إلى الاستفادة من هذا البرنامج لرفع كفاءة أدائها في الاستحقاق الانتخابي القادم.
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