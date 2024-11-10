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المعايطة: عملية التحديث السياسي مستمرة والاحزاب العامل الاساسي في انجاحها

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الأحد، 10-11-2024 04:53 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أنَّ عملية التحديث السياسي مستمرة ولا تتوقف، وأنَّ الأحزاب هي العامل الأساسي في إنجاحها، مشددًا على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق تقدمٍ مستدامٍ في العمل الانتخابي. جاء ذلك خلال لقائه مع المجموعة الأولى من الأحزاب السياسية، بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة، ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى تقييم وتطوير إجراءات وآليات العملية الانتخابية لمجلس النواب لعام 2024.اضافة اعلان


وأشار المعايطة إلى أهمية البناء على الإيجابيات التي شهدتها العملية الانتخابية الأخيرة، والعمل على معالجة أي جوانب سلبية؛ لضمان تطويرٍ مستدامٍ للعملية الانتخابية مستقبلًا.

كما أعلن المعايطة عن إطلاق برنامجٍ تدريبيٍّ مخصصٍ للأحزاب، يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب الحزبي في إدارة الحملات الانتخابية، داعيًا الأحزاب إلى الاستفادة من هذا البرنامج لرفع كفاءة أدائها في الاستحقاق الانتخابي القادم.
 
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